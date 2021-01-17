Дочь Бориса Грачевского от первого брака не успела простить умершего отца

Москва, 17 января. Создатель «Ералаша» Борис Грачевский не успел получить прощения от своей дочери Ксении. Она перестала с ним общаться после развода родителей.

Ксения работала у Бориса Грачевского в «Ералаше». Но после того, как режиссер развелся с первой женой Галиной, девушка полностью сменила род деятельности и уволилась из юмористического журнала. Отец стал ей противен, и она не могла простить предательства.

«Мать терпела его выходки и прощала. Теперь его фото с молодыми девицами мелькают в журналах, и становится противно. По возрасту они ему годятся в дочери. Не прощу никогда!» — заявляла Ксения.

Девушка отказывалась знакомить своего отца с сыном. Даже после того, как она узнала о недуге Грачевского, она не шла на контакт. Сам режиссер сильно переживал из-за произошедшего, но на публике этих эмоций не показывал. При жизни с ним общался старший сын Максим, который спокойно воспринял информацию о разводе родителей.

Еще при жизни Борис Грачевский составил завещание. Он не хотел, чтобы его имущество делили между собой старшие дети и бывшая жена. Художественный руководитель «Ералаша» смог обеспечить детям все в меру своих возможностей. Поэтому режиссер принял решение все оставить третьей жене Екатерине.