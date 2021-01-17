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Дочь Бориса Грачевского от первого брака не успела простить умершего отца

Дочь Бориса Грачевского от первого брака не успела простить умершего отца

Москва, 17 января. Создатель «Ералаша» Борис Грачевский не успел получить прощения от своей дочери Ксении. Она перестала с ним общаться после развода родителей.

Ксения работала у Бориса Грачевского в «Ералаше». Но после того, как режиссер развелся с первой женой Галиной, девушка полностью сменила род деятельности и уволилась из юмористического журнала. Отец стал ей противен, и она не могла простить предательства.

«Мать терпела его выходки и прощала. Теперь его фото с молодыми девицами мелькают в журналах, и становится противно. По возрасту они ему годятся в дочери. Не прощу никогда!» — заявляла Ксения.

Девушка отказывалась знакомить своего отца с сыном. Даже после того, как она узнала о недуге Грачевского, она не шла на контакт. Сам режиссер сильно переживал из-за произошедшего, но на публике этих эмоций не показывал. При жизни с ним общался старший сын Максим, который спокойно воспринял информацию о разводе родителей.

Дочь Бориса Грачевского от первого брака не успела простить умершего отца

Еще при жизни Борис Грачевский составил завещание. Он не хотел, чтобы его имущество делили между собой старшие дети и бывшая жена. Художественный руководитель «Ералаша» смог обеспечить детям все в меру своих возможностей. Поэтому режиссер принял решение все оставить третьей жене Екатерине.

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