Младшая сестра Бритни Спирс назвала Tesla «тихим убийцей кошек»

Вашингтон, 17 января. Джейми Линн Спирс, младшая сестра знаменитой американской певицы Бритни Спирс, обвинила компанию Илона Маска Tesla в смерти кошек.

Девушка считает, что кошки не слышат бесшумного двигателя Tesla и попадают под колеса автомобиля. Что именно произошло, она не сообщила, но потребовала донести данную информацию до Илона Маска. По ее словам, эта проблема должна быть решена в ближайшее время.

«Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — сказала сестра поп-звезды.

Электрокары, в отличие от машин с бензиновым мотором, не издают много шума. Данная особенность может подвергнуть опасности людей с плохим зрением или инвалидов, которые ориентируются по звуку для безопасного перехода через дорогу. В конце своего сообщения Джейми Линн Спирс заявила, что «Илон Маск должен ей пару кошек» и призвала его к сотрудничеству «в спасении кошачьих жизней».

Илон Маск является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 185 млрд долларов. На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос.