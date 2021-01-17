Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес
  /  Обновлено: 

Младшая сестра Бритни Спирс назвала Tesla «тихим убийцей кошек»

Младшая сестра Бритни Спирс назвала Tesla «тихим убийцей кошек»

Вашингтон, 17 января. Джейми Линн Спирс, младшая сестра знаменитой американской певицы Бритни Спирс, обвинила компанию Илона Маска Tesla в смерти кошек.

Девушка считает, что кошки не слышат бесшумного двигателя Tesla и попадают под колеса автомобиля. Что именно произошло, она не сообщила, но потребовала донести данную информацию до Илона Маска. По ее словам, эта проблема должна быть решена в ближайшее время.

«Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — сказала сестра поп-звезды.

Электрокары, в отличие от машин с бензиновым мотором, не издают много шума. Данная особенность может подвергнуть опасности людей с плохим зрением или инвалидов, которые ориентируются по звуку для безопасного перехода через дорогу. В конце своего сообщения Джейми Линн Спирс заявила, что «Илон Маск должен ей пару кошек» и призвала его к сотрудничеству «в спасении кошачьих жизней».

Младшая сестра Бритни Спирс назвала Tesla «тихим убийцей кошек»

Илон Маск является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в 185 млрд долларов. На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос.

Новости партнеров