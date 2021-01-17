Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» стартовали в Египте

Каир, 17 января. Клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Египте. Информацию об этом подтвердили в министре здравоохранения и народонаселения страны.

Отечественный препарат является приоритетным в рамках кампании по проведению испытаний вакцин от возбудителя COVID-19. В ходе начального этапа исследований специалисты санитарного ведомства выявили у «Спутника V» схожие, с производственной точки зрения, характеристики с британско-шведской разработкой AstraZeneca.

«Сейчас в исследовательском комитете Минздрава проходят клинические испытания вакцины «Спутник V», — уточнил помощник министра Мухаммед Хасани.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций допустили регистрацию отечественной вакцины в Перу в течение месяца. Власти республики уже подписали соответствующий документ.