Дмитрий Хрусталев удивил подписчиков «обновленным» составом Comedy Woman

Москва, 17 января. Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев опубликовал в Instagram фотографию, на которой предстали пятеро мужчин и Наталья Еприкян.

В описании к снимку шоумен оставил шуточное сообщение, заявив, что состав Comedy Woman обновили. В конце прошлого года в Сети активно распространялась новость о том, что юмористиечское шоу якобы могут закрыть из-за того, что у девушек закончились темы для шуток.

«Ура! По многочисленным просьбам Comedy Women обновили», — подписал пост Хрусталев.

Когда одну из участниц проекта Наталью Еприкян спросили, как долго можно шутить на женские темы, она призналась, что «запас заканчивается», но на «на пару сезонов сцен удастся наскрести». Фанаты положительно отреагировали на возможное «обновление» коллектива Comedy Woman. По их мнению, мужчины могут привнести искру в проект и оживить его.

«Сборная Петербурга почти образца 1999 года, отличный коллектив», — написал подписчик.

«Ребята без сомнений привнесли бы что-то новенькое в проект», — отметил поклонник.

Слухи о закрытии Comedy Woman пока не подтвердились. Создатели проекта и представители телеканала ТНТ никак не комментируют данные сообщения. Одна из звезд Comedy Woman Надежда Сысоева недавно опровергла информацию о закрытии шоу.