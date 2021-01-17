В США умерли 55 человек после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech

Уже 55 американцев умерли после вакцинации от COVID-19. Такие цифры приводит федеральная база данных США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Она собирает отчеты медицинских учреждений, комментарии пациентов и их близких родственников. Согласно отчетам, смерти зафиксированы среди людей, получавших вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации. В Колорадо 66-летний мужчина из дома престарелых чувствовал сонливость и целый день не вставал с кровати после прививки. Следующим утром он был обнаружен в постели «неподвижным, бледным, с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта». К тому моменту он уже не дышал и у него не было пульса.

В других случаях смерть фиксировалась спустя несколько часов после вакцинации. Как сообщает The Epoch Time, 93-летнему мужчине из Южной Дакоты сделали инъекцию вакцины Pfizer/BioNTech 4 января около 11:00. Примерно через два часа он сказал, что устал и не может продолжать курс физиотерапии, который он в тот момент проходил. Вскоре у него отяжелели ноги, и он перестал дышать. Помимо смертельных случаев, американцы сообщали о 96 опасных для жизни осложнениях после вакцинации, о 24 случаях утраты трудоспособности, 225 госпитализациях и 1388 посещениях пунктов неотложной помощи.

Moderna и Pfizer не стали комментировать данные эпизоды. Пресс-секретарь Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) Эбигейл Капобианко сообщила СМИ, что ее ведомство «тщательно расследует все сообщения о смертях после вакцинации совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)». Она подчеркнула, что чиновники работают с медучреждениями для получения историй болезней пациентов и информации о клинических наблюдениях.

«Важно отметить, что данные VAERS обычно не дают подтвержденной информации о том, были ли вызваны негативные эффекты именно вакциной», — добавила Капобианко.

На сайте VAERS тоже указано, что поступающие отчеты не могут быть доказательством того, что фатальные эффекты вызваны именно вакцинированием. Глава Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний (один из органов CDC) Нэнси Мессонье заявляла, что тяжелые аллергические реакции на вакцины от COVID-19 встречались с частотой 11,1 на миллион прививок по сравнению с 1,3 на миллион прививок от гриппа. По данным на 15 января, около 10,5 млн американцев уже получили вакцину. Федеральные органы здравоохранения США сообщают, что побочные эффекты вакцин до конца не изучены, тем не менее препараты Moderna и Pfizer/BioNTech «все еще безопасны».

«Это безопасные и эффективные вакцины. У нас есть статистика, чтобы доказать это», — говорила Мессонье.

На этой неделе в США обсуждалась смерть 56-летнего сотрудника медицинского центра Mount Sinai в Майами Грегори Майкла. Он вакцинировался 18 декабря, но спустя 16 дней скоропостижно скончался. Его жена Хайди отмечала, что ее супруг был абсолютно здоров до вакцинации. Мужчина был помещен в отделение интенсивной терапии с диагнозом «острая идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура». Это заболевание крови, вызванное реакцией на вакцину.

«Он был сторонником вакцинации, поэтому привился добровольно, — писала Хайди в Facebook. — Люди должны знать, что могут возникнуть побочные эффекты, что это не хорошо для всех в равной степени. В этом случае разрушена прекрасная жизнь, идеальная семья, это затронуло много людей. Не дайте его смерти быть напрасной, пожалуйста, спасите больше жизней, поделившись этой информацией».

В заявлении Pfizer для СМИ говорится, что в настоящее время нет доказательств связи вакцины и его смерти.

«Pfizer и BioNTech знают о смерти медработника через 16 дней после получения первой дозы BNT162b2, — сказано в заявлении фармкомпании. — Это крайне необычный клинический случай тяжелой тромбоцитопении, состояния, которое снижает способность организма свертывать кровь и останавливать внутреннее кровотечение.

Компания утверждает, что активно расследует летальный случай и пока «не видит прямой связи с применением вакцины».

«На сегодняшний день вакцинированы миллионы людей, и мы внимательно следим за всеми побочными эффектами у пациентов, получающих нашу вакцину. Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, включая смертельные случаи, не связанные с вакциной, вероятно, будут происходить с такой же частностью, как и среди населения в целом», — сообщает Pfizer.

Обновленные данные VAERS появились после того, как Норвегия изменила свое руководство по вакцинации от COVID-19. Местные власти дали указание чиновникам не прививать американской вакциной «уязвимых» людей, ссылаясь на 23 смерти среди вакцинированных.