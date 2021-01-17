Бразилия объяснила отказ от экстренного использования вакцины «Спутник V»

Бразилиа, 17 января. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не соответствует некоторым требованиям Национального агентства по санитарному надзору Бразилии для экстренного использования.

Внимание на это обратил регулятор республики в ходе объяснения причин отклонения запроса на временную регистрацию российского препарата для срочного применения 10 млн доз. Отказ обусловлен отсутствием необходимых документов на запуск третьего этапа клинических исследований и рядом вопросов относительно передовых методов производства.

«Агентство поясняет, что одной подачи запроса на проведение третьей фазы исследований недостаточно. Необходимо, чтобы такие испытания проводились в стране», — говорится в заявлении.

Ранее более 200 тыс. жителей Аргентины, в частности медицинские сотрудники, привились от коронавируса российским «Спутником V». По словам врачей, поставки препарата дали гражданам надежду на возвращение к нормальной работе.