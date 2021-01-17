IT-специалист Кузьменко перечислил частые причины поломки батареи смартфона

Москва, 17 января. Батарея смартфона может сильно износиться или сломаться совсем. В каких случаях опасно ставить гаджет на зарядку, рассказал специалист Роскачества Сергей Кузьменко.

Самыми опасными ситуациями, когда не рекомендуется заряжать телефон, являются вздутие батареи, намокшее или нагретое устройство. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«В случае выявления проблем с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках», – посоветовал эксперт.

Иногда телефон теряет заряд батареи из-за приложений, передает "Прайм". Но иногда аккумулятор изнашивается. К этому приводят падения смартфона или долгое пользование им. Вывести аккумулятор из строя может и дешевое зарядное устройство, отмечает Сергей Кузьменко.

При плохой работе гаджет можно отнести в сервисную службу для починки или задуматься над покупкой нового устройства. Зарядка телефона с проблемной батареей может привести к взрыву, заключил специалист.

На работу гаджета негативно влияет холод. Больше всего страдает именно аккумулятор. Эксперт Норик Аракелян советует убирать смартфон в теплое место, например, в карман. Также стоит использовать толстые чехлы и защитные стекла.