Шесть «Русланов» впервые в истории России одновременно поднялись в воздух

Москва, 17 января. Министерство обороны России опубликовало видеоролик, на котором запечатлены учебно-тренировочные полеты сразу шести самолетов Ан-124-100 «Руслан».

Тяжелые дальние транспортные самолеты поднялись с заснеженного аэродрома на высоту более четырех тысяч метров. Машины развили скорость до 500 километров в час и преодолели расстояние в 600 километров. Полеты проводили для оттачивания навыков молодых экипажей.

«Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», — говорится в описании под видео.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как 30 лет назад самолет Ан-124 «Руслан» совершил полет через два полюса и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Воздушное судно находилось в небе на протяжении 72 часов.