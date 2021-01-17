Ношение водительских прав может стать необязательным в ряде регионов России

Москва, 17 января. Водителям могут разрешить использовать специальное приложение вместо прав. Такое заявление сделал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

Соответствующая инициатива может быть реализована уже в этом году. На первых этапах ее запустят в качестве эксперимента. Вместо водительских прав россиянам могут разрешить использовать приложение с QR-кодом, в котором будет содержаться информация о документе. Для работы с кодами инспекторов ГИБДД оснастят специальными считывающими устройствами.

Эксперимент планируется начать в нескольких регионах России. Однако Качанов не уточнил, о каких именно российских субъектах идет речь.

Минюст РФ ранее предложил лишать россиян водительских прав за совершение трех нарушений в течение года. Соответствующую инициативу поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов (ВОА).