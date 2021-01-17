Найденную рабочими в Одессе бутылку коньяка оценили в 40 тысяч долларов

Одесса, 17 января. Рабочие в Одессе рыли траншею у завода «Шустов» и обнаружили ценный артефакт — бутылку коньяка 120-летней давности.

О находке рассказал на своей странице в Facebook директор музея коньячного дела Шустова Сергей Дьяченко. Стоимость этой бутылки сейчас, по его словам, может составить от 12 до 40 тысяч долларов.

Бутылка, как отметил Дьяченко, находится в отличном состоянии. Такой коньяк завод «Шустов» производил в период с 1899 года по 1906 год.

В декабре прошлого года на маяке в Финском заливе был найден клад с 10 тысячами советских рублей. В пачке были купюры достоинством 10 и 25 рублей. Деньги могли пролежать там примерно 50 лет.