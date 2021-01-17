Бывшая участница «Дома-2» рассказала о судьбе проекта после закрытия

Москва, 17 января. Новость о закрытии известной телестройки появилась в декабре 2020 года. Однако проекту пророчили продолжение на других телевизионных площадках.

Бывшая участница реалити «Дом-2» Саша Черно расставила все точки над i. Она призвала поклонников телепроекта не доверять слухам, а только официальной информации. Шоу закрыли 30 декабря 2020 года, когда в эфир вышла последняя серия.

«Самое главное — за что мы боремся, непонятно. «Дом-2» закрыт и точка. Да, нам очень жаль, жаль многим телезрителям, но вот так произошло и ситуацию надо принять», — написала Саша Черно в Instagram.

На телепроекте бывшая участница встретила свою любовь. Сейчас она счастливая жена и мама. Девушка призналась, что участие в реалити-шоу дало ей хороший старт для развития.

Новость о закрытии популярной передачи многие приняли по-разному. Одни отнеслись к этому с восторгом. Другие же посетовали, что шоу просто станет историей и забудется.

Закрытие «Дома-2» принесло не только поклонникам печальные последствия, но и телеведущим. Ольга Бузова и Ксения Бородина лишились почти половины дохода и теперь дорожат своим эфирным временем. Сейчас звезды участвуют в шоу «Бородина против Бузовой». А вот другим ведущим «Дома-2» — Ольге Орловой и Владу Кадони — приходится искать новую работу.