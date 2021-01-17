Вильфанд сообщил о сильном потеплении на Европейской части России

Москва, 17 января. Температура в центре Европейской части России к следующим выходным поднимется почти до нуля градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что усиленный ветер в южном и юго-западном направлении будет способствовать повышению температурных показателей. К ночи среды все еще будут серьезные морозы в районе минус 20 градусов. Однако в дневное время суток температура значительно поднимется, примерно до 10 градусов мороза, сообщил Вильфанд.

В последующие дни юго-западный ветер продолжит усиливаться, что приведет к дальнейшему потеплению. Ночные температуры будут достигать отметки 10-15 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра поднимется до трех-пяти градусов.

Прогноз Вильфанда, который он давал чуть меньше недели назад о серьезном похолодании в центре Европейской России, оправдался. Тогда научный руководитель Гидрометцентра России сказал, что западная часть страны «посинеет от холода».