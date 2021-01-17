Собчак грозит уголовное дело за ролик о коронавирусе «Кровавый мюзикл»

Москва, 17 января. Клип ведущей Ксении Собчак «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года» стал причиной разбирательства в отношении звезды. Об этом блогер сообщила в своем Instagram.

Основной темой ролика является привилегированность людей с иммунитетом к COVID-19. «Кровавый мюзикл» на песню «Антитела» вышел на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» 27 декабря и возмутил множество зрителей. Из-за своих провокаций активистка нередко оказывается в центре скандала, однако Ксения явно не ожидала, что на нее заявят в правоохранительные органы.

У себя в Stories Собчак рассказала о произошедшем и прикрепила скриншоты заявления.

«Обожаю такие письма счастья», — прокомментировала она.

Согласно документу, телеведущую требуют привлечь к ответственности за нарушение статьи 282 Уголовного кодекса России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Разжиганием розни считаются такие оскорбления, как «гниды», «шваль», «глисты» и другие бранные слова в видеоролике в адрес людей, не имеющих антител к коронавирусу.

«Можно сделать вывод, что гражданка Собчак К. А. возбуждает ненависть по отношению к группе лиц, объединенных общим признаком — отсутствие антител», — сказано в заявлении.

Прокуратура сообщила, что проведет судебную экспертизу «Кровавого мюзикла» Ксении Собчак. Ранее телеведущая высмеяла Анастасию Решетову, запевшую после разрыва с Тимати. Собчак сравнила инстадиву со скандально известной певицей Ольгой Бузовой.