Москва, 17 января. Журналисты американского издания National Interest составили список самых опасных кораблей Черноморского флота РФ. В него вошли надводные и подводные суда.

Открывает рейтинг ракетный крейсер «Москва», разработанный по проекту «Атлант» еще в 1970-х годах. Водоизмещение крейсера составляет 12 тысяч тонн, он вмещает на своем борту 480 человек экипажа. Его основной целью является уничтожение авианосцев. Корабль оснащен 16 ракетами серии «Вулкан», которые способны преодолевать расстояние до 300 морских миль. Скорость ракет достигает двух Махов, что делает их перехват практически невозможным.

Следующим в списке идет фрегат «Адмирал Григорович», построенный по проекту 1135 «Буревестник». Корабль предназначен для инфракрасной и радиолокационной маскировки. На его борту находятся передовые системы РЭБ, что делает судно незаметным для противника. Фрегат оснащается противокорабельными гиперзвуковыми ракетами «Оникс» или «Калибр». В системы ПВО «Адмирала Григоровича» входят установки с ракетами «Бук», способными атаковать самолеты и корабли потенциального врага в радиусе до 100 км.

Журналисты отметили ракетные катера проекта 1241 «Молния». Всего десять таких катеров могут значительно улучшить огневую мощь морских соединений. «Молнии» могут действовать отдельно друг от друга или объединяться для нанесения крупного удара.

Последними в списке стоят подводные лодки проекта 636 «Варшавянка», которые считаются одними из самых грозных представителей Черноморского флота. Они являются почти незаметными подводными боевыми кораблями, представляющими угрозу для любых формаций и соединений морских сил стран противников. Малозаметность «Варшавянок» достигается за счет безэховых плиток, которые покрывают их корпус.

Журналист National Interest Крис Осборн ранее изучил концепцию американского истребителя шестого поколения. Его ключевой особенностью является способность к самовосстановлению.