Кардиолог назвал возможные причины внезапной смерти при болезнях сердца

Москва, 17 января. Сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются у людей молодого возраста. Иногда проблемы с сердцем могут привести к внезапной смерти человека.

Ежегодно в мире растет риск развития аритмии. В особой зоне риска находятся люди с приобретенными или наследственными осложнениями, пояснил кардиолог Тамаз Гаглошвили в интервью Пятому каналу.

Вероятность внезапной остановки сердца повышается при наличии гипертонии, лишнего веса, атеросклероза или инфаркта миокарда. Все эти заболевания нарушают электрическую активность сердца.

Надвигающаяся опасность не всегда сопровождается болями в сердце. Обычно у человека резко падает давление, и он теряет сознание. Избежать опасных последствий можно путем регулярных обследований сердца после достижения 30-летнего возраста.

Актер Дмитрий Гусев ранее скончался из-за проблем с сердцем. Звезде сериала «Глухарь» стало плохо во время поездки на автомобиле. Он скончался прямо в машине по пути на годовщину свадьбы.