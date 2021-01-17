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Австрия продлит локдаун на фоне выявления «британского» штамма коронавируса

Австрия продлит локдаун на фоне выявления «британского» штамма коронавируса

Вена, 17 января. Австрийские власти приняли решение продлить срок действия общенационального карантина до 7 февраля. Об этом заявил источники местного агентства печати, знакомые с ситуацией.

Поводом для такого шага стало обнаружение на территории Великобритании неизвестной ранее разновидности коронавируса, для которой характерно быстрое распространение среди молодых людей. Меры поддержали руководители субъектов республики и местные специалисты в сфере здравоохранения.

Начиная с 8 февраля, правительство намерено запустить кампанию по пошаговому выходу из карантина: открыть торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. Однако послабления в ограничениях до конца следующего месяца не коснутся предприятий общественного питания и гостиниц.

Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса ранее выявили на датском острове Зеландия. Врачи предполагают, что мутация завезена на территорию королевства из ОАЭ.

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