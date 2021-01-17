Австрия продлит локдаун на фоне выявления «британского» штамма коронавируса

Вена, 17 января. Австрийские власти приняли решение продлить срок действия общенационального карантина до 7 февраля. Об этом заявил источники местного агентства печати, знакомые с ситуацией.

Поводом для такого шага стало обнаружение на территории Великобритании неизвестной ранее разновидности коронавируса, для которой характерно быстрое распространение среди молодых людей. Меры поддержали руководители субъектов республики и местные специалисты в сфере здравоохранения.

Начиная с 8 февраля, правительство намерено запустить кампанию по пошаговому выходу из карантина: открыть торговые центры, предприятия сферы услуг и музеи. Однако послабления в ограничениях до конца следующего месяца не коснутся предприятий общественного питания и гостиниц.

Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса ранее выявили на датском острове Зеландия. Врачи предполагают, что мутация завезена на территорию королевства из ОАЭ.