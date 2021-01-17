Полуголая Семенович позвала своих подписчиков в баню

Сочи, 17 января. Певица и актриса Анна Семенович продолжает радовать подписчиков снимками со своего отдыха в Сочи. На этот раз она предстала перед фанатами после бани в полуголом виде.

Семенович призналась, что полюбила баню совсем недавно. Раньше ей долгое пребывание в парилке не нравилось. Просидеть там она могла не дольше трех минут. Зато сейчас артистка гордится собой, потому что смогла выдержать «мощное парение».

«Это какой-то волшебный отдых! Я так расслабилась и отдохнула. Я совсем недавно полюбила баню, пока я не сильно парюсь, но результат налицо», – написала Семенович в Instagram.

Актриса добавила, что после парилки ей теперь хочется летать. Она посоветовала всем своим подписчикам сходить в баню.

Фанаты назвали Семенович «молодцом» и пожелали ей хорошего отдыха. Многие разделили ее симпатии к бане.

«Банька это хорошо!» – сказано в комментариях.

Зимние каникулы певица решила провести в Сочи. Она уже демонстрировала на своей странице в соцсети фотографии заснеженных склонов Красной Поляны.

Семенович ранее заявила, что заморозила свои яйцеклетки, чтобы в будущем стать матерью. Родить ребенка она хотела бы в родном городе. В Москве, по ее словам, есть очень хорошие современные перинатальные центры. Зарубежным клиникам они не уступают.