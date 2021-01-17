Вдову Табакова не узнали без макияжа и уложенных волос

Москва, 17 января. Актриса Марина Зудина предстала перед поклонниками в естественном образе. Она попала на видео во время похода за новыми нарядами для выхода в свет.

Поклонники привыкли видеть Зудину с идеальным макияжем и прической. Однако на этот раз актриса поразила фанатов своей естественной красотой. Для похода по магазинам звезда выбрала красный брючный костюм и черные классические туфли. Автором видео стал один из продавцов.

«Это видео не планировалось для Instagram. И оно не для того, чтобы оценивать меня. Ноль косметики и после множественных примерок укладка уже отсутствует», — прокомментировала видео Зудина.

Большинство подписчиков пришло в восторг от внешности актрисы. Фанаты отметили, что без косметики Зудина выглядит очень юной и свежей. Однако некоторым не понравился естественный образ звезды. Они посчитали, что без макияжа актриса выглядит уставшей и замученной.

«Как вы умудряетесь так хорошо всегда выглядеть?» — восхитился подписчик.

«Без косметики личико как у девочки», — добавил другой фанат.

«Вы прекрасны в любом виде, но с макияжем все же лучше и привычнее», — отметил поклонник.

Марина Зудина была женой режиссера Олега Табакова, которого не стало весной 2018 года. До замужества с актрисой режиссер состоял в браке с Людмилой Крыловой. Недавно Зудина призналась, что пошла на большие жертвы ради своего покойного мужа.