Экс-канцлер Германии счел политику антироссийских санкций неэффективной

Берлин, 17 января. Санкции, введенные против России на фоне воссоединения страны с Крымом, оказались бесполезны и малоэффективны, уверен бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Немецкий политик призвал стороны искать пути к мирному диалогу. Истинно правильное решение рождается исключительно через обсуждения. По его словам, политика международного давления, проводимая сейчас в отношении России, только в редких случаях может дать необходимый результат.

«Я не вижу, чего они должны достичь», — отметил бывший канцлер.

Шредер не первый раз критически высказывается об антироссийских санкциях. Он неоднократно выступал за отмену действующих ограничений. Кроме того, попытки американских властей заблокировать строительство «Северного потока — 2» он назвал доказательством провокационных намерений США против европейской экономики.

Ранее рейтинговое агентство S&P предрекло умеренные санкции Вашингтона против газопровода. Россия сможет справиться с новыми ограничениями, следует из сценария базового прогноза.