Врачи предупредили жителей Великобритании о возможной эпидемии гонореи

Лондон, 17 января. Эпидемия гонореи и других заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), может начаться в Великобритании. Об этом предупредили местные врачи.

Всплеск ЗППП в стране, по мнению президента Ассоциации сексуального здоровья Джона МакСорли, произойдет после снятия антикоронавирусных ограничений в крупных британских городах. За время пандемии в Великобритании на 85 процентов сократилось число пациентов, обращающихся за помощью к врачам для лечения сифилиса и гонореи. Это не значит, по словам МакСорли, что уменьшилось количество заболевших.

Чтобы предотвратить эпидемию гонореи, британцам придется соблюдать социальное дистанцирование, как при пандемии коронавируса. Обнаружившим у себя симптомы гонореи врач посоветовал незамедлительно обращаться к специалистам. В противном случае может произойти коллапс системы здравоохранения.

Эпидемиологическая обстановка в Великобритании остается тяжелой. Недавно в этой стране было зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19.