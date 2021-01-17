Украинский политик Балашов выступил против навязывания национального языка

Киев, 17 января. Каждый житель Украины должен иметь право общаться на языке, «на котором с ними говорили отец и мать». Об этом заявил лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов.

Киев обязал всех участников сферы обслуживания общаться с клиентами на украинском языке. Если кто-то из персонала по своему желанию перейдет на русский, то ему может грозить штраф. Балашов в эфире телеканала «НАШ» осудил такие нововведения и обратил внимание, что всегда в публичных выступлениях использует русский язык.

«Что делать если к вам пришел омбудсмен этот языковой. <...> Бить палкой! Вести себя агрессивно! Рестораторы должны вести себя агрессивно: если он пришел и что-то сказал по-украински — камнем в голову бросить. <…> Мне будет какая-то тварь приходить и говорить, на каком языке мне говорить?» — заявил Балашов.

Он обратил внимание, что культура на украинском языке развиваться не будет, так как на нем разговаривает всего 20 миллионов человек, а на русском — 300 миллионов. Использование последнего непосредственно связано с рынком.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук чуть не набросился на своего коллегу Кирилла Куликова во время дискуссии на тему закона о языке. Последний раскритиковал политику украинских властей в связи с новыми правилами использования мовы.