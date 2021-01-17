Зимние забавы с детьми привели в восторг актера Сергея Безрукова

Москва, 17 января. Актер Сергей Безруков часто проводит время со своей семьей. Он активно делится совместными фотографиями и видео в социальных сетях.

47-летний актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон воспитывают двоих детей: четырехлетнюю Машу и двухлетнего Степу. Свое свободное время артист с радостью посвящает семье. Он не только играет вместе с детьми, но и приобщает их к спорту и искусству. Например, его дочь уже встала на лыжи. А среди зимних забав — стройка пещер в снежном городке.

«Какая зима классная! Какие сугробы! Как в детстве. А вы строили снежные пещеры? Как же это круто! Берегите себя и своих близких! Всем здоровья!» — подписал Безруков свой видеоролик в Instagram.

Кроме времяпрепровождения на улице актер показывал своим подписчикам, как перед Новым годом младший ребенок украшал елку. Дерево они специально покупали в горшке, чтобы потом высадить его за городом. Также он присоединяется к активному отдыху с детьми на природе, сопровождая их на лыжах, гуляя по лесу и катаясь на снегоходе.

Несмотря на плотный гастрольный график Безруков брал небольшой декретный отпуск, чтобы ухаживать за детьми. И домашние хлопоты ему даются легко. Он развлекает свою семью походами в театр, игрой на гитаре и посещением съемочных площадок. Так у детей есть возможность не только провести время с любящим отцом, но и познакомиться с его творческой работой.

Даже в период пандемии Безруков продолжает трудиться. В декабре артист представил жителям столицы собственную постановку спектакля «Дядя Ваня», созданную по мотивам одноименного произведения Антона Павловича Чехова.