Даты проведения саммита G7 назвали в Лондоне

Лондон, 17 января. Саммит G7 пройдет с 11 по 13 июня в британском курортном городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл. Об этом говорится в сообщении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Участниками встречи традиционно станут главы Британии, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза. Дополнительно будут приглашены лидеры Австралии, Индии и Южной Кореи.

Ключевыми темами саммита станут пандемия коронавируса, климатические изменения, научные открытия и другие. В сообщении Джонсона сказано, что приглашенные на встречу лидеры десяти стран «представляют свыше 60% всего населения демократических стран».

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее оценил прошедшую в Берлине встречу в нормандском формате. Ключевыми темами встречи стали Минские соглашения и достигнутые в Париже в 2019 году договоренности.