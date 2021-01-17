Гарик Харламов может снова жениться после разрыва с Кристиной Асмус

Москва, 17 января. Эпатажная певица Милена Дейнега намерена выйти замуж за комика Гарика Харламова. Свое признание одинокая девушка записала на видео и выложила в Instagram.

Дейнега и Харламов были гостями на дне рождении именитого продюсера, шоумена и концертного директора Алексея Новацкого. На вид нетрезвая певица отвела комика в сторону, включила камеру и начала выяснять отношения. Она напомнила своему собеседнику, что тот недавно разместил на своей странице отрывок из выпуска «Давай поженимся!», где Дейнега выступила в роли Снегурочки. Харламов объяснился, что не мог оставить без внимания любимое шоу особенно при участии такой красавицы. Певица оценила комплимент комика, призналась ему в любви и поцеловала в щеку.

«Я обожаю тебя! Крутой!!! Я выйду замуж за Харламова!!!» — заявила артистка.

Харламов в свою очередь не сопротивлялся под натиском певицы и с удовольствием подставлял щеку под ее поцелуи. Пара обнималась и вместе фотографировалась. На вечеринке было множество людей, Дейнега запечатлела себя в компании огромного количества мужчин, к каждому из которых без стеснения приживалась.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало топ-10 самых скандальных фейковых историй российского шоу-бизнеса в 2020 году. Развод Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус и его причина вошли в этот список.