В ЛНР восстановлена подача газа после диверсии киевских боевиков

Луганск, 17 января. В ЛНР восстановлено газоснабжение в Лутугинском районе после диверсии киевских боевиков. Об этом сообщила гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько.

После подрыва магистрального газопровода у населенного пункта Глафировка 15 января без газа остались около 13 тыс. жителей Лутугинского района.

«Все абоненты в Лутугинском районе, оставшиеся без природного газа в результате диверсии, по состоянию на 20:00 16 января подключены к газоснабжению», — сообщила Богородько.

Народная милиция ЛНР ранее сообщала, что ВСУ разместили две бронемашины у села Орехово на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечается, что бронеавтомобили были замечены в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ.