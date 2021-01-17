Вассерман назвал вторжением высадку спецназа НАТО на российский корабль

Москва, 17 января. Солдаты НАТО высадились на сухогруз «Адлер» в Средиземном море. Публицист Анатолий Вассерман предложил, как нужно действовать при возникновении подобной ситуации в следующий раз.

При повторении аналогичной ситуации России нужно отвечать решительно, заметил Вассерман. Так, по его словам, надо организовывать сопровождение торговых судов военными кораблями РФ. Дороговизну подобной операции политический консультант оправдал выучкой в обстановке, приближенной к боевой.

«Ведь любое судно — часть территории своей страны, то есть происходит хотя и небольшое, но все же вторжение», —прокомментировал публицист.

Российский МИД выясняет обстоятельства досмотра солдатами НАТО российского судна «Адлер» в рамках операции IRINI в Средиземном море. По данным дипломатов, необходимо установить, на базе каких международно-правовых норм греческие военные провели инспекцию российского судна.