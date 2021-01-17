Обмороженный труп несовершеннолетней девушки обнаружен в Тверской области

Новозавидовский, 17 января. Прокуратура Тверской области инициировала проверку в связи со смертью 17-летней девушки. По предварительной версии, подросток скончался в результате обморожения.

Тело несовершеннолетней обнаружено в населенном пункте Новозавидовский Конаковского района. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства трагедии. Для этого будет проведена проверка работы местных органов системы профилактики и условий жизни подростка. Ход следственных мероприятий находится под контролем областной прокуратуры.

«Проводится проверка... на предмет исполнения родителями... законодательства о защите прав несовершеннолетних», — говорится в заявлении на сайте регионального ведомства.

Ранее обмороженный труп рыбака нашли под Набережными Челнами. Его личность сейчас устанавливают стражи правопорядка.