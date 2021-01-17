Цена на ряд продуктов может снизиться в России в январе

Москва, 17 января. Падение розничного рынка ожидается в ближайшее время в продовольственном секторе. Соответствующее заявление сделал экономист Леонид Холод.

Многие торговые сети завышали стоимость продуктов питания и товаров подарочного ассортимента перед новогодними каникулами. Однако теперь время праздников прошло, в связи с чем стоимость на эти товары будет снижаться.

«Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли», — пояснил экономист в беседе с радио Sputnik.

Таким образом продавцы пытаются удержать объемы продаж и производства. Если товар не будет распродан, то это принесет больше убытков, чем его реализация по заниженной цене. Скидки, вероятнее всего, коснутся икры, шампанского и деликатесов с ограниченным сроком годности.

Аналитики ранее сравнили размеры среднего чека россиян при покупке продуктов в декабре 2020 года и январе 2021 года. Больше всего затраты граждан увеличились на хлеб и гречку.