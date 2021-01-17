Мощное землетрясение магнитудой 5,5 ощутили жители Афганистана

Джурм, 17 января. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Афганистана. Информацию об этом подтвердили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Подземные колебания начались в 20:02 по местному времени. Их очаг расположился на глубине 185 километров. Эпицентр сейсмической активности зафиксирован в 38 километрах от населенного пункта Джурм, население которого составляет около 12 тыс. человек.

Также толчки ощутили жители Файзабада, столицы провинции Бадахшан. Город находится в 67 километрах от эпицентра, а его население превышает 43 тыс. граждан.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 6,2 разрушило больницу в Индонезии. Жертвами происшествия стали 42 человека.