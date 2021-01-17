Лукашенко раскрыл главную цель Всебелорусского народного собрания

Минск, 17 января. Глава Белоруссии Александр Лукашенко обратился к соотечественникам на приеме от имени президента по случаю старого Нового года.

Политик призвал извлечь уроки из ушедшего 2020 года. По его мнению, необходимо не просто проанализировать случившиеся события, но и понять, как предотвратить подобные инциденты. В противном случае они будут повторяться, однако уже в увеличенных масштабах. По словам Лукашенко, прийти к правильным выводам также предстоит участникам предстоящего Всебелорусского народного собрания, передает БелТА.

«Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании», — уточнил лидер республики.

Ранее президент признал факт допущения властями ошибок в пройденном государством пути. Однако данные просчеты не были системными, отметил Лукашенко.