Найдены самые дорогие в мире хлеб и сыр

Москва, 17 января. Некоторые виды повседневных продуктов могут стоит очень дорого. К таковым, например, относится «золотой» хлеб, который выпекают в испанской Андалусии.

Стоимость Gold Leaf Bread («Золотолистный хлеб») составляет 192 евро за 400-граммовую буханку. Изготавливают его в небольшой семейной пекарне в городке Альгатосин, расположенном недалеко от Малаги. В состав хлеба, по данным АТОР, входит порошок золота и серебра.

«Драгоценные металлы в хлебе, конечно, не влияют на вкус, зато придают такому хлебу «много гламура», – подчеркнул хозяин пекарни.

За самым дорогим в мире сыром следует отправиться в Сербию. Он называется Pule («Пуле») и стоит свыше 90 800 рублей за килограмм. Делают этот сыр из молока балканских ослиц, живущих в природном заповеднике Засавица.

В ослином молоке мало казеина. Делать сыр из него в связи с этим очень сложно. Получается это только у сербского сыродела Слободана Симича. Объем его производства составляет от шести до 12 кг в год.

Сервис по доставке продуктов ранее перечислил товары, которые россияне чаще всего заказывали в новогодние праздники. В их число вошли хлеб, молоко и вода.