Скончался экс-футболист ЦСКА и молодежной сборной России Сергей Родин

Москва, 17 января. Известный футбольный агент Сергей Сафонов сообщил о смерти бывшего полузащитника ЦСКА Сергея Родина. Спортсмен ушел из жизни в возрасте 39 лет.

Причины и обстоятельства смерти пока не раскрываются, однако, по словам Сафонова, футболист скончался во сне. Он также назвал его талантливым игроком, который не смог полностью реализовать свой потенциал.

«Родик… Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА», — прокомментировал смерть экс-футболиста Сафонов.

За первую команду ЦСКА Родин сыграл семь матчей. Также он известен по выступлениям за «Анжи», «Кубань», «Сокол» и другие российские клубы. Выходил на поле в составе юношеской и молодежной сборной России. Последнюю игру на профессиональном уровне он провел в 2010 году.

Осенью мир потрясло известие о смерти великого футболиста Диего Марадоны. Он является чемпионом мира в составе сборной Аргентины.