Штамм коронавируса из ЮАР обнаружили на острове в Дании

Копенгаген, 17 января. Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса подтвердили в Дании. Пациент с этим вирусом был зарегистрирован на датском острове Зеландия.

Речь идет о виде коронавируса B.1.351/501Y. Впервые этот штамм обнаружили на территории Южной Африки, из-за чего он и получил свое название. Об этом передает RT со ссылкой на датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Сейчас пациент находится под пристальным вниманием медиков. Врачи считают, что мужчина заразился вирусом за рубежом, так как недавно он прилетел из Дубая.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ранее объяснила появление новых видов коронавируса. Она считает, что эволюционирование коронавируса связано с методами лечения COVID-19.