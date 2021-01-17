Украинские националисты жалуются на массовый отказ от «мовы» в Одессе

Одесса, 17 января. Одесса представляет опасность для украинского проекта, так как приезжие с Западной Украины под влиянием местного большинства переходят на русский язык. Так объяснила необходимость интенсивной украинизации юрист Юлия Токаева.

По ее словам, когда два человека общаются на разных языках, то неизбежно происходит «поглощение». Как отмечает Токаева, именно с такой ситуацией сталкиваются украиноязычные приезжие в Одессе.

«Сколько людей приехало из разных регионов, у которых был родной язык украинский, а сколько из них осталось говорить на украинском языке? Единицы, про это говорят социолингвисты. Таким образом, мы потеряем украинский язык», — заявила Токаева в эфире одесского Седьмого канала.

Экс-глава местного отделения националистической партии «Свобода» Павел Кириленко в ходе эфира заявил, что власти должны стимулировать украинизацию льготами и «отменой налогов».

«Если для нас действительно важны информационные технологии, чтобы это было распространено в обществе, то действительно должны быть стимулы через льготы и налоги, государство так должно содействовать. Мы видим, что, к сожалению, в законе этого нет», — отметил Кириленко.

Резонансный закон о языке разделил Украину на несколько частей. Жители русскоязычных регионов выражают свое недовольство и опасаются дискриминации со стороны властей и националистов. Среди украинских политиков тоже нет единства в данном вопросе. Недавно нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук набросился на экс-парламентария Кирилла Куликова в прямом эфире из-за критики языкового закона.