Отдыхающая в Дубае Пелагея свозила дочку на экскурсию в пустыню

Дубай, 17 января. Певица Пелагея поделилась с подписчиками видеороликом, на кадрах которого запечатлены фрагменты экскурсии в пустыню. В путешествие артистка взяла трехлетнюю дочку Таисию.

Дочь Таисию певица родила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка и спортсмен расстались, но стараются воспитывать девочку вместе. Недавно они одной компанией отмечали Рождество. На отдых с дочкой в Дубаи Пелагея отправилась без Телегина.

Подписчики Пелагеи уже видели фото Таисии. Артистка иногда делится с фанатами снимками дочери и рассказывает о ее успехах. В небольшом видеоролике, снятом в ОАЭ, певице удалось заснять реакцию девочки на увиденное в пустыне, куда они отправились на экскурсию.

Фанатам понравилось это видео. Некоторые из них признались, что опубликованный ролик привел их в восторг и поднял настроение. Таисию подписчики назвали красавицей, хохотушкой и очаровашкой.

«Мини-бедуинчик! Мамина дочка!» — прокомментировали фанаты Пелагеи.

В Дубае певица посетила концерт Григория Лепса. Кадры с выступления она опубликовала в Instagram. Фанаты увидели ее в черном платье с глубоким вырезом и тунике. Защитную маску она подобрала в тон наряду. Пелагея поблагодарила Лепса за приглашение на потрясающий концерт. Своим подписчикам она пожелала добра и счастья.