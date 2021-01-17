Один человек пострадал при столкновении автомобиля и трамвая в Москве

Москва, 17 января. Авария между легковым автомобилем и трамваем произошла в центре Москвы на Большой Калитниковской улице. Об этом проинформировал столичный департамент транспорта.

Транспортное ведомство Москвы уточнило, что водитель автомобиля не смог справиться с управлением и врезался в трамвай, который направлялся в депо. Инцидент произошел недалеко от дома номер 12 по Большой Калитниковской улице.

В результате ДТП водитель легковушки получил легкие травмы. В трамвае при столкновении никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Москве произошла еще одна авария. Тогда на МКАД столкнулись несколько грузовиков, в результате чего на внешней стороне кольца образовался затор.