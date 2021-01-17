ВОЗ сообщила о более 688 тыс. случаев заражения COVID-19 в мире за сутки

Москва, 17 января. Общее количество заражений коронавирусом в мире составило 92 506 811 случаев, согласно официальной статистике стран. Об этом рассказала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов, по последним данным, возросло до 2 001 773 случаев за весь период пандемии, пишет RT. Из них за 14 718 летальных исходов пришлось на последние 24 часа. За этот же период 688 015 человек заразились коронавирусом.

Ранее иммунолог Николай Крючков объяснял существование мифа о том, что женщины чаще заболевают COVID-19. По его мнению, дело не в гендерных различиях. Он уверен, что мужчины просто проходят обследования реже.