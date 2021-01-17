Наталья Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Москва, 17 января. Певица Наталья Подольская родила сына три месяца назад, но уже активно восстанавливает фигуру. Своими тренировками она поделилась в социальной сети Instagram.

После родов Подольская быстро взялась за физические нагрузки и активно посещает занятия по плаванию. За одну тренировку она проплывает бассейн 50 раз в обе стороны. Плавание артистка сочетает с другими видами спорта.

Недавно Подольская призналась, что ей трудно избавиться от живота после рождения второго сына. Во время съемок новогодних огоньков она надевала платья и втягивала живот.

Одного спорта оказалось недостаточно для эффективного похудения. Теперь Подольская намерена полностью исключить сахар из своего рациона. Она призналась, что часто пьет чай или кофе с различными сладостями.

«Я легче отказалась от сахара в кофе, а вот от сахара с кофе не получается... Где моя сила воли?» — призналась певица.

Однако поклонники не согласны с мнением Подольской и считают ее слишком самокритичной. Уже в первый месяц после родов артистка выглядела роскошно. Она поразила фанатов своей стройной фигурой во время съемок новогодних концертов.

Младший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился на свет в конце октября. Мальчика назвали русский именем Иван. В начале декабря звездные супруги крестили малыша. На мероприятии присутствовали только близкие родственники и друзья артистов.