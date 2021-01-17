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Наталья Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Наталья Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Москва, 17 января. Певица Наталья Подольская родила сына три месяца назад, но уже активно восстанавливает фигуру. Своими тренировками она поделилась в социальной сети Instagram.

После родов Подольская быстро взялась за физические нагрузки и активно посещает занятия по плаванию. За одну тренировку она проплывает бассейн 50 раз в обе стороны. Плавание артистка сочетает с другими видами спорта.

Недавно Подольская призналась, что ей трудно избавиться от живота после рождения второго сына. Во время съемок новогодних огоньков она надевала платья и втягивала живот.

Одного спорта оказалось недостаточно для эффективного похудения. Теперь Подольская намерена полностью исключить сахар из своего рациона. Она призналась, что часто пьет чай или кофе с различными сладостями.

«Я легче отказалась от сахара в кофе, а вот от сахара с кофе не получается... Где моя сила воли?» — призналась певица.

Наталья Подольская раскрыла секрет похудения после родов

Однако поклонники не согласны с мнением Подольской и считают ее слишком самокритичной. Уже в первый месяц после родов артистка выглядела роскошно. Она поразила фанатов своей стройной фигурой во время съемок новогодних концертов.

Младший сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова появился на свет в конце октября. Мальчика назвали русский именем Иван. В начале декабря звездные супруги крестили малыша. На мероприятии присутствовали только близкие родственники и друзья артистов.

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