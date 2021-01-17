Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве СБУ

Киев, 17 января. Украинский президент Владимир Зеленский поменял руководство Службы безопасности Украины (СБУ) в нескольких областях. Об этом говорится на сайте офиса главы государства.

Прежде всего со своего поста был уволен глава Департамента защиты национальной государственности спецслужбы Анатолий Дублик. Вместо него на должность был назначен Александр Кукса. Кадровые перестановки коснулись руководства управлений СБУ в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях, передает RT.

Власти Луганской и Донецкой народных республик ранее уличили Зеленского в распространении дезинформации. Президент в беседе с канцлером Германии заявил о соблюдении Киевом режима перемирия в Донбассе. Однако в действительности в регионе ежедневно фиксируются случаи обстрелов со стороны ВСУ.