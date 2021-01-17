Водитель иномарки стал жертвой массового ДТП в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 января. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после смертельного ДТП на трассе в Киришском районе. Различные по степени травмы в результате аварии получили три человека.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел в 19:20 по московскому времени на восьмом километре автодороги Кириши — Будогощь — Смолино. Водитель Volkswagen Passat выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с четырьмя иномарками, сообщили ФАН в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Находившийся за рулем мужчина скончался от полученных увечий на месте событий. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них медики оценили как тяжелое

Похожий случай недавно произошел в Башкирии. Там в результате столкновения грузовика с легковушкой погибли двое детей и двое взрослых.