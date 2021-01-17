ЦИК Украины сообщил, что местные выборы в Донбассе пока невозможны

Киев, 17 января. Проведение местных выборов в Луганской и Донецкой областях пока не представляется возможным из соображений безопасности. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины.

К соответствующему выводу ЦИК пришел после отчетов военно-гражданских администраций в Донбассе. Согласно мнению военных, Киев не сможет обеспечить надлежащую безопасность в ходе электорального процесса.

В начале января ЦИК Украины направил запросы в администрации Донецкой и Луганской областей о возможности провести местные выборы в марте. На всей остальной территории Украины местные выборы прошли 25 октября 2020 года.

Недавно стало известно, что ЛНР и ДНР передадут Киеву несколько удерживаемых лиц. При этом главы МИД республик подчеркнули, что Украина уклоняется от выполнения Минских соглашений.