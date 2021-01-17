Россиян предостерегли от употребления грейпфрута при COVID-19

Москва, 17 января. Включение грейпфрута в рацион при коронавирусной инфекции может стать причиной целого ряда побочных последствий для организма.

Фрукт опасен для пациентов, которые страдают от кардиологических заболеваний, а также для тех, кто принимает лекарства для снижения уровня холестерина. Кроме того, употребление продукта противопоказано тем, кто проходит курс лечения от атеросклероза или при онкологических диагнозах, в частности рака молочной железы, уточнила диетолог и терапевт Анна Белоусова.

«Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии», — добавила она.

Ранее ростовский инфекционист, пожелавший остаться неназванным, раскрыл «странность» коронавируса. По его словам, она заключается в отсутствии аналогов.