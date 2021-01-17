Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

NHL показала «величайшую шайбу всех времен» Овечкина

NHL показала «величайшую шайбу всех времен» Овечкина

Вашингтон, 17 января. Национальная хоккейная лига (NHL) опубликовала ролик, посвященный российскому хоккеисту Александру Овечкину.

Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице NHL в Instagram. Речь идет о шайбе, заброшенной форвардом «Вашингтон Кэпиталс» в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году. Тогда российский хоккеист в падении поразил ворота Брайана Буше.

«В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил этой шайбой весь мир», — подписана публикация.

Пользователи Сети принялись активно комментировать забитую шайбу спортсмена. Они восхитились «акробатическим трюком» в исполнении Овечкина, назвав этот гол величайшим. Ролик всего за пять часов набрал более 450 тыс. просмотров.

«Величайшая шайба всех времен», — отметил пользователь.

«Великий гол в исполнении великого хоккеиста. Браво, Ови!» — написал подписчик.

В декабре на основе опроса ВЦИОМ был составлен рейтинг самых популярных спортсменов 2020 года по версии россиян. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял четвертое место. Победителем стал боец Хабиб Нурмагомедов.

Новости партнеров