NHL показала «величайшую шайбу всех времен» Овечкина

Вашингтон, 17 января. Национальная хоккейная лига (NHL) опубликовала ролик, посвященный российскому хоккеисту Александру Овечкину.

Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице NHL в Instagram. Речь идет о шайбе, заброшенной форвардом «Вашингтон Кэпиталс» в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году. Тогда российский хоккеист в падении поразил ворота Брайана Буше.

«В этот день в 2006 году Александр Овечкин поразил этой шайбой весь мир», — подписана публикация.

Пользователи Сети принялись активно комментировать забитую шайбу спортсмена. Они восхитились «акробатическим трюком» в исполнении Овечкина, назвав этот гол величайшим. Ролик всего за пять часов набрал более 450 тыс. просмотров.

«Величайшая шайба всех времен», — отметил пользователь.

«Великий гол в исполнении великого хоккеиста. Браво, Ови!» — написал подписчик.

В декабре на основе опроса ВЦИОМ был составлен рейтинг самых популярных спортсменов 2020 года по версии россиян. Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял четвертое место. Победителем стал боец Хабиб Нурмагомедов.