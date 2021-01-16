Близкий друг Лазарева Малиновский поспешил оправдать поцелуй с мужчиной

Москва, 16 января. Певец Алекс Малиновский выложил в Instagram фото, на котором целует в губы мужчину. Через четыре часа блогер решил разместить в Сети видео произошедшего.

Малиновский уже около месяца отдыхает на Бали. Недавно стало известно, что певец Сергей Лазарев составляет ему компанию. Друзья выкладывали фото и видео из одинаковых мест, это стало причиной распространения слухов о романтических отношениях между мужчинами. Недавно опубликованный кадр только подлил масло в огонь, поэтому Малиновский поспешил объясниться.

Он опубликовал полное видео, где двое молодых людей, один из которых бизнесмен, стоят с кусочками торта и задувают на них свечи. После этого мужчины поздравили друг друга поцелуем. Выяснилось, что герои ролика — братья-близнецы, родившиеся в один день. Малиновский и его брат занимаются продвижением своего бизнеса и позиционируют себя в качестве криптомиллионеров.

«Братик, ты видел, что ты нынче звезда всех пабликов? Люблю тебя. Братик любимый, вернусь домой, зацелую тебя», — подписал медиа Малиновский.

СМИ ранее рассказали, что за девушка отдыхала с Малиновским и Лазаревым на индонезийских островах. Ей оказалась тренер по йоге Алена Алиджи, которая перебралась на Бали в 2012 году и с тех пор практикует медитации с туристами. Девушка регулярно появлялась в социальных сетях обоих артистов, что вызвало много вопросов среди поклонников.