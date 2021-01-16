Российский боец Хабиб Нурмагомедов готов вернуться в UFC

Вашингтон, 16 января. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может вернуться в октагон. Российский спортсмен готов встретиться с победителем пары Конор Макгрегор — Дастин Порье.

Соответствующее заявление сделал глава UFC Дана Уайт. По его словам, Нурмагомедов будет внимательно следить за выступлениями Конора Макгрегора, Дастина Порье, Дэна Хукера и Майкла Чендлера, после чего примет окончательное решение о возвращении в октагон.

«Если эти парни сделают что-то зрелищное и заставят меня вернуться и драться, то я буду драться», — сказал российский боец.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC после поединка с американцем Джастином Гейджи в рамках UFC 254. На счету российского бойца 29 побед и ни одного поражения.