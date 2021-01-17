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Луганчанка на украинском ТВ объяснила, почему Донбасс не вернется под власть Киева

Луганчанка на украинском ТВ объяснила, почему Донбасс не вернется под власть Киева

Киев, 17 января. Жители Донбасса не ждут от киевских властей ничего, кроме убийств и насильственной украинизации. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявила жительница Луганска Лидия.

Женщина дозвонилась в студию программы и сказала, что говорит исключительно на русском языке. При этом она подчеркнула, что владела украинским, однако «не факт, что помнит его».

«Вы готовы к украинизации? Когда вернется Луганск, то все перейдет на украинский язык, вся сфера обслуживания, официанты, вам как эта норма, или вы все-таки хотите, чтобы русский язык остался в общественной жизни?» — поинтересовался у женщины ведущий.

Луганчанка ответила, что местные жители всегда говорили исключительно на русском. Соответственно они хотят продолжать на нем говорить и вести официальную документацию.

«Я не верю этой Украине, даже если издадут какой-то закон, в котором вроде бы разрешат нам говорить на русском, я не верю, что будет так», — добавил жительница ЛНР.

Луганчанка на украинском ТВ объяснила, почему Донбасс не вернется под власть Киева

Лидия отметила, что последние 7 лет живет в Луганске и уже ничего не ждет от киевских властей.

«Рассказывают постоянно, что уже бы нас вернули на Украину — зачем? Чтобы нас потом опять убивали, как нас убивали здесь в 2014-2015 году? Вы этого хотите?» — ответила луганчанка.

Присутствующие в студии украинские националисты Людмила Ницой и Игорь Мирошниченко раскритиковали жительницу Донбасса, назвав ее слова «маячней». По их мнению, Украина «своих граждан не обстреливает».

Недавно львовский телеведущий Остап Дроздов призвал организовать новый Майдан и свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Журналист возмущен тем, что Украина стала буквально «страной третьего мира» из-за высокого уровня бедности.

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