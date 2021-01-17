Луганчанка на украинском ТВ объяснила, почему Донбасс не вернется под власть Киева

Киев, 17 января. Жители Донбасса не ждут от киевских властей ничего, кроме убийств и насильственной украинизации. Об этом в эфире украинского телеканала «Наш» заявила жительница Луганска Лидия.

Женщина дозвонилась в студию программы и сказала, что говорит исключительно на русском языке. При этом она подчеркнула, что владела украинским, однако «не факт, что помнит его».

«Вы готовы к украинизации? Когда вернется Луганск, то все перейдет на украинский язык, вся сфера обслуживания, официанты, вам как эта норма, или вы все-таки хотите, чтобы русский язык остался в общественной жизни?» — поинтересовался у женщины ведущий.

Луганчанка ответила, что местные жители всегда говорили исключительно на русском. Соответственно они хотят продолжать на нем говорить и вести официальную документацию.

«Я не верю этой Украине, даже если издадут какой-то закон, в котором вроде бы разрешат нам говорить на русском, я не верю, что будет так», — добавил жительница ЛНР.

Лидия отметила, что последние 7 лет живет в Луганске и уже ничего не ждет от киевских властей.

«Рассказывают постоянно, что уже бы нас вернули на Украину — зачем? Чтобы нас потом опять убивали, как нас убивали здесь в 2014-2015 году? Вы этого хотите?» — ответила луганчанка.

Присутствующие в студии украинские националисты Людмила Ницой и Игорь Мирошниченко раскритиковали жительницу Донбасса, назвав ее слова «маячней». По их мнению, Украина «своих граждан не обстреливает».

Недавно львовский телеведущий Остап Дроздов призвал организовать новый Майдан и свергнуть президента Украины Владимира Зеленского. Журналист возмущен тем, что Украина стала буквально «страной третьего мира» из-за высокого уровня бедности.