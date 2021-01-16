Сборная России по гандболу пробилась в основной раунд ЧМ-2021

Александрия, 16 января. Российские гандболисты обыграли команду и Словении в матче второго тура чемпионата мира 2021 года.

Матч завершился со счетом 31:25. Наибольшим количеством результативных действий отметились Игорь Сорока, Дмитрий Киселев и Сергей Марк Косоротов. Они поразили ворота соперника по шесть раз. После этой победы сборная России гарантировала себе выход в основной этап ЧМ. В последней игре группы российские спортсмены встретятся с командой из Южной Кореи, передает RT.

Ранее стало известно, что сборная США отказалась от участия в чемпионате мира по гандболу. Соответствующее решение было принято после того, как в команде были зафиксированы случаи заражения COVID-19.