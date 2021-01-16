Пять человек едва не сгорели заживо при пожаре в Сертолово

Сертолово, 16 января. Пять человек получили различные по степени тяжести ожоги в результате пожара в квартире на территории микрорайона Черная речка, следует из заявлений очевидцев.

Согласно непроверенной информации, прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб зафиксировали возгорание на втором этаже многоквартирного дома. Сейчас в мероприятиях по тушению пожара задействованы по меньшей мере две единицы спецтехники пожарных и специалисты МЧС.

В настоящее время ведутся поиски женщины. При этом сведений о жертвах пока не поступало. У пострадавших диагностированы ожоги и отравление.

Похожий случай ранее произошел в Махачкале. Там в результате возгорания на территории частного дома погибли двое детей и молодая женщина.