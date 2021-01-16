Звезда «Уральских пельменей» отказалась от общения с Юлией Михалковой

Москва, 16 января. Участница шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева призналась, что больше не общается с бывшей коллегой Юлией Михалковой.

Юрьеву спросили об отношениях с Юлией в социальной сети Instagram. Одна из подписчиц поинтересовалась, общается ли та с бывшей коллегой по юмористическому коллективу Михалковой, а также с участницей «Уральских пельменей» Ксенией Корневой. В качестве ответа Илана разместила в сторис портрет Корневой.

«Вот с этой женщиной общаюсь», – написала Юрьева под снимком.

Юлия Михалкова ушла из «Уральских пельменей» больше года назад. О причине ее ухода рассказал лидер команды Сергей Исаев. Юлия, по его словам, захотела войти в состав акционеров шоу. Ей ответили отказом.

С некоторыми участниками шоу Юлия поддерживает отношения. Она рассказала, что до сих пор общается с Андреем Рожковым.

В настоящее время Михалкова занята в других проектах. Недавно Юлия выпустила книгу, в которой рассказала о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами.

Своим подписчикам экс-звезда «Уральских пельменей» ранее раскрыла секрет успеха. Михалкова призналась, что у нее многое получается, потому что она знает, чего хочет. Оставаться красивой в жизни и на экране ей помогают занятия спортом, правильное питание и любимая работа.