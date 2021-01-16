Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину вблизи КПП

Вашингтон, 16 января. Вооруженный мужчина задержан при попытке проникнуть на территорию Капитолия с помощью фальшивых документов, следует из сообщений местных СМИ.

Сотрудники правоохранительных органов взяли злоумышленника под стражу во время попытки пройти через контрольно-пропускной пункт. При себе у подозреваемого обнаружили пистолет и боеприпасы.

В общей сложности у него изъяли более 500 патронов. Источники журналистов раскрыли личность предлагаемого преступника, им оказался житель штата Вирджиния Уэсли Алан Билер.

Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на нарастающий раскол в американском обществе. По его словам, пока весь мир обсуждает атаку на Капитолий, республиканцы и демократы не могут прийти к единому мнению.